В хабаровском аэропорту объяснили причины возвращения самолета
Летевший в Москву самолет вернулся в Хабаровск по технической причине, объяснили Национальной службе новостей (НСН) в
Летевший в Москву самолет вернулся в Хабаровск по технической причине, объяснили Национальной службе новостей (НСН) в
«Посадка не была аварийной и прошла в штатном режиме. Самолет вернулся в аэропорт отправления по технической причине. Всех желающих пассажиров рейса
Ранее в понедельник, 22 мая, летевший в Москву Airbus A330−300 с 286 пассажирами на борту вернулся в аэропорт Хабаровска вскоре после взлета. При посадке никто не пострадал. По некоторым данным, у лайнера возникли неполадки с шасси.
В марте самолет «Белавиа» был вынужден совершить посадку в минском аэропорту сразу после взлета