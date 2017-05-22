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13:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В хабаровском аэропорту объяснили причины возвращения самолета

Летевший в Москву самолет вернулся в Хабаровск по технической причине, объяснили Национальной службе новостей (НСН) в пресс-службе Хабаровского аэропорта.

Источник: AP 2017

«Посадка не была аварийной и прошла в штатном режиме. Самолет вернулся в аэропорт отправления по технической причине. Всех желающих пассажиров рейса Хабаровск-Москва компании “Аэрофлот” пересадили на самолет авиакомпании “Россия”, уже вылетевшего в столицу», — отметил представитель аэропорта.

Ранее в понедельник, 22 мая, летевший в Москву Airbus A330−300 с 286 пассажирами на борту вернулся в аэропорт Хабаровска вскоре после взлета. При посадке никто не пострадал. По некоторым данным, у лайнера возникли неполадки с шасси.

В марте самолет «Белавиа» был вынужден совершить посадку в минском аэропорту сразу после взлета из-за столкновения со стаей птиц. В результате произошедшего никто не пострадал. После замены самолета пассажиры были отправлены в аэропорт назначения.

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