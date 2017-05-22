В хабаровском аэропорту объяснили причины возвращения самолета

«Посадка не была аварийной и прошла в штатном режиме. Самолет вернулся в аэропорт отправления по технической причине. Всех желающих пассажиров рейса Хабаровск-Москва компании “Аэрофлот” пересадили на самолет авиакомпании “Россия”, уже вылетевшего в столицу», — отметил представитель аэропорта.

Ранее в понедельник, 22 мая, летевший в Москву Airbus A330−300 с 286 пассажирами на борту вернулся в аэропорт Хабаровска вскоре после взлета. При посадке никто не пострадал. По некоторым данным, у лайнера возникли неполадки с шасси.