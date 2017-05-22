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13:58 (мск), источник: Новости Перми

Невменяемая женщина убила сожителя

27-летняя жительница Красновишерска признана невменяемой в ходе расследования дела по факту убийства. В ходе конфликта с сожителем она зарезала его.

По информации Следственного комитета, 30 декабря 2016 года женщина и мужчина были пьяны, потом между ними произошла ссора. Сожительница взяла нож и нанесла им три удара потерпевшему.

В отношении женщины в ходе следствия была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она признана невменяемой, страдающей психическим расстройством. Она нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

После того, как будет принято решение отправить женщину на принудительное лечение, ее уголовное дело направят в суд.

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