Невменяемая женщина убила сожителя
27-летняя жительница Красновишерска признана невменяемой в ходе расследования дела по факту убийства. В ходе конфликта с сожителем она зарезала его.
27-летняя жительница Красновишерска признана невменяемой в ходе расследования дела по факту убийства. В ходе конфликта с сожителем она зарезала его.
По информации Следственного комитета, 30 декабря 2016 года женщина и мужчина были пьяны, потом между ними произошла ссора. Сожительница взяла нож и нанесла им три удара потерпевшему.
В отношении женщины в ходе следствия была назначена и проведена
После того, как будет принято решение отправить женщину на принудительное лечение, ее уголовное дело направят в суд.