Невменяемая женщина убила сожителя

По информации Следственного комитета, 30 декабря 2016 года женщина и мужчина были пьяны, потом между ними произошла ссора. Сожительница взяла нож и нанесла им три удара потерпевшему.



В отношении женщины в ходе следствия была назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой она признана невменяемой, страдающей психическим расстройством. Она нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.



После того, как будет принято решение отправить женщину на принудительное лечение, ее уголовное дело направят в суд.