Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Порошенко рассказал, почему отменил георгиевские ленточки
Собчак и Виторган показали подросшего сына (фото)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
"Идут переполненные составы": Прилепин о потерях ВСУ в Донбассе
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ узнали, почему Дана Борисова может снова стать наркоманкой
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
13:59 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинской области спасли 2-летнюю девочку, застрявшую в батарее

Сегодня утром спасатели Кыштыма помогли 2-летней девочке высвободить ногу из батареи, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Около 8.00 утра Кыштымский спасательный отряд областной службы выезжал на помощь двухлетнему ребенку, застрявшему у себя дома ногой в батарее. Известно, что родители самостоятельно пытались помочь ребенку, но безуспешно. Целый час девочка провела в «плену», к тому же коленка ноги начала распухать.

Прибыв на место, сотрудники Кыштымского спасотряда применили специальные гидравлические комбинированные ножницы и высвободили ногу пострадавшей девочки. Вся спасательная операция продлилась 2 минуты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрия Москвы согласовала митинг против реновации на Суворовской площади 27 мая
Предполагаемый убийца пилота Су-24 приговорен к 5 годам тюрьмы
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
Cборная России прилетела в Москву с бронзой ЧМХ
МВД задержало хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов
Суд отправил Меламеда и Понурова под домашний арест
В Таиланде более 20 человек пострадали при взрыве в больнице
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Лундквист остановил канадцев: шведы стали чемпионами мира Шведские хоккеисты, во многом благодаря надежной игре вратаря Хенрика Лундквиста, стали победителями чемпионата мира, проходившего в Кельне и Париже
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Скарлетт Йоханссон сыграла Иванку Трамп в вечернем шоу В финале сезона шоу «Субботним вечером в прямом эфире» знаменитые актеры в очередной раз спародировали президента США и его семью
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь