В Челябинской области спасли 2-летнюю девочку, застрявшую в батарее

Около 8.00 утра Кыштымский спасательный отряд областной службы выезжал на помощь двухлетнему ребенку, застрявшему у себя дома ногой в батарее. Известно, что родители самостоятельно пытались помочь ребенку, но безуспешно. Целый час девочка провела в «плену», к тому же коленка ноги начала распухать.

Прибыв на место, сотрудники Кыштымского спасотряда применили специальные гидравлические комбинированные ножницы и высвободили ногу пострадавшей девочки. Вся спасательная операция продлилась 2 минуты.