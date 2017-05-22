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13:58 (мск), источник: Фонтанка

На Товарищеском задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в квартире в Невском районе Петербурга. Тот оказался пьян.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», операция по задержанию жителя трехкомнатной квартиры в доме № 6, корпус 1, по Товарищескому проспекту завершилась 22 мая около 13:20. По предварительной информации, хулигана, который находился в состоянии алкогольного опьянения, уговорили открыть дверь. Первыми зашли бойцы СОБРа, которые его разоружили и передали в руки наряду вневедомственной охраны. Последние отвезли задержанного в отдел полиции. Граната, с которой мужчина сорвал чеку, оказалась боевой.

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Сейчас устанавливается причина, по которой злоумышленник пытался привлечь внимание общественности угрозами взрыва.

Первое сообщение о дебошире с гранатой поступило в полицию около 11:30. По предварительной информации, находясь в запале, петербуржец вырвал чеку и стал угрожать взрывом людям, находившимся в тот момент рядом с ним. Те сбежали и вызвали силовиков. Первый и верхние этажи дома были заблокированы стражами правопорядка, в том числе сотрудниками Росгвардии. Из парадной вывели жильцов, которые находились на тот момент дома. Также была очищена территория под окнами квартиры, на случай, если мужчина решит выбросить гранату.

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