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14:01 (мск), источник: 36on.ru

Автомобилистов предупредили о шипах, разбросанных на трассе «Курск-Воронеж»

На днях в паблике «Подслушано у водителей Воронежа» появилось сообщение об опасных находках на трассе «Курск-Воронеж». По утверждениям автора публикации, на автодороге были разбросаны самодельные шипы.

Воронежец наехал на самодельный шип в Семилукском районе неподалеку от села Девица. В результате случившегося два колеса его машины оказались порезаны. С похожей проблемой столкнулись еще несколько автомобилистов. Поврежденные машины стояли на обочине дороги. Как рассказывает автор поста, шипы, «изготовленные мастерски из толстого металла», были разбросаны по всей трассе. Потерпевший собрал с проезжей части 6 изделий в качестве доказательств.

— Всем автолюбителям советую быть внимательнее на дорогах, чтобы избежать аналогичного случая. Раз завелись такие вредители, они могут в следующий раз это сделать на любой из дорог! — обратился к воронежцам автор сообщения.

Отметим, что некоторые интернет-пользователи сравнивают произошедшее с тем, что происходило на трассе М-4 «Дон» в 2014 году. Тогда неизвестные раскладывали на федеральной автодороге шипы, а после того, как автомобилист прокалывал шину и останавливался, нападали на него. Преступников не интересовали деньги и ценности, они просто убивали людей, а затем скрывались. Именно поэтому их банда стала называться правоохранителями так же, как и популярная компьютерная игра GTA. В том же году члены преступной группы были задержаны. Автомобилисты опасаются, что у них могут появиться последователи.

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Автомобилистов предупредили о шипах, разбросанных на трассе «Курск-Воронеж»
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