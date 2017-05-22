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15:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области водитель мопеда отправится в колонию за пьяное вождение

Молодой человек повторно попался на нарушении.

Павловский суд приговорил 27-летнего местного жителя к 5 месяцам колонии-поселения за повторное нетрезвое вождение, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 22 мая. Парень дважды попадался пьяным за рулем мопеда Orion. Суд также лишил парня водительских прав на 2,5 года.

Павловский райсуд за четыре месяца 2017 года привлек к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ) уже 36 человек, за аналогичный период 2016 года — 18 человек и за весь 2016-й — 90 человек.

— Поскольку ранее к указанным лицам применялось наказание в виде обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами, представители прокуратуры при поддержании государственного обвинения стали ориентировать суд на назначение наказаний, связанных с реальным лишением свободы, — отметила пресс-служба ведомства.

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