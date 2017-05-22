В Воронежской области водитель мопеда отправится в колонию за пьяное вождение
Молодой человек повторно попался на нарушении.
Молодой человек повторно попался на нарушении.
Павловский суд приговорил 27-летнего местного жителя к 5 месяцам
Павловский райсуд за четыре месяца 2017 года привлек к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение (ст. 264.1 УК РФ) уже 36 человек, за аналогичный период 2016 года — 18 человек и за весь 2016-й — 90 человек.
— Поскольку ранее к указанным лицам применялось наказание в виде обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами, представители прокуратуры при поддержании государственного обвинения стали ориентировать суд на назначение наказаний, связанных с реальным лишением свободы, — отметила