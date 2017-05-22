На авиадебошира впервые завели уголовное дело

Три года без права перелета

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU — Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на пассажира рейса «Тель-Авив — Москва», пытавшегося открыть дверь самолета во время полета, сообщила «Интерфаксу» в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 19 мая в дежурную часть линейного управления МВД в аэропорту «Шереметьево» поступило сообщение от командира воздушного судна о том, что пассажир в состоянии алкогольного опьянения использует ненормативную лексику, распивает находящиеся при нем спиртные напитки и пытается открыть дверь самолета, чем угрожает безопасности полета.