На Среднем Урале трое пятиклассников повредили больше 150 могил, занимаясь на кладбище паркуром

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Вчера утром в полицию поступило заявление жительницы Билимбая, что на кладбище повреждены могилы ее родителей. Сотрудники отдела МВД России по Первоуральску по горячим следам установили причастность трех школьников к повреждению 157 надгробий, 53 из которых не подлежат восстановлению.

Пятиклассники рассказали, что в пятницу, 19 марта, они занимались паркуром на кладбище и поэтому повредили памятники. Один из несовершеннолетних воспитывается в полной благополучной семье, двое других состоят на внутришкольном профилактическом учете.

Полицейские проводят доследственную проверку, в ходе которой установят свидетелей, пострадавших, причиненный ущерб. Действия школьников подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения умерших), но из-за возраста их нельзя привлечь к уголовной ответственности. Их семьи в дальнейшем поставят на учет в органах внутренних дел, с несовершеннолетними и их родителями будет проводится профилактическая работа.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности, предусмотренной статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Кроме того, пострадавшие граждане в установленном законом порядке могут обратиться в суд о взыскании причиненного ущерба.