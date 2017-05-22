Воронежские прокуроры потребовали лишить мать 2 детей родительских прав

Прокуратура Воробьевского района направила в суд заявление с требованием лишить родительских прав осужденную 28-летнюю жительницу Калачеевского района, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 22 мая. Ранее суд приговорил девушку, мать двух детей, к 3 годам исправительной колонии общего режима за жесткое обращение с шестимесячным сыном.

Прокуроры также потребовали взыскать с девушки алименты в размере трети всех видов заработка на содержание детей до их совершеннолетия и перечислять на их личные счета. Ранее сельчанку судили за неосторожное убийство трехмесячного сына.

Поводом для уголовного преследования стало избиение девушкой шестимесячного сына 14 апреля 2016 года. Младенец проснулся около 11 часов и стал плакать. Мать взяла его на руки и начала качать, но мальчик не успокаивался. Женщина разозлилась и несколько раз ударила младенца кулаком по голове. После побоев ребенок уснул. На следующий день история повторилась. Мать несла кричащего сына на руках. В раздражении женщина зацепила ребенка головой о дверной проем, а потом ударила малыша кулаком по голове.

Мать отвезла ребенка в районную больницу после того, как мальчик стал вялым. Оттуда ребенка перевели для лечения в областную детскую больницу. Врачи установили, что из-за избиений мальчик получил тяжелые травмы, которые угрожали его жизни.

Осужденная обжаловала приговор в Воронежском облсуде, однако жалоба осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.