Микроавтобус насмерть сбил женщину на трассе М4 в Воронежской области

Водитель микроавтобуса Volkswagen Сaravelle сбил 51-летнюю женщину на 552 км трассы М4 «Дон» в Каширском районе в 11:40 понедельника, 22 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. Пешеход скончалась на месте ДТП, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, женщина пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Возраст водителя микроавтобуса и маршрут его движения пока неизвестен.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.