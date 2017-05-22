Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Каков ваш шанс попасть в руки медицинских шарлатанов? Тест
Порошенко рассказал, без чего может прожить украинский народ
Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей беременности
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранившим верность своим мужьям.
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Путин решил отдать Курилы Японии – СМИ
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
14События недели в фотографиях
15:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Микроавтобус насмерть сбил женщину на трассе М4 в Воронежской области

Авария произошла в Каширском районе.

Водитель микроавтобуса Volkswagen Сaravelle сбил 51-летнюю женщину на 552 км трассы М4 «Дон» в Каширском районе в 11:40 понедельника, 22 мая. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе-112. Пешеход скончалась на месте ДТП, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, женщина пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Возраст водителя микроавтобуса и маршрут его движения пока неизвестен.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Комиссия повторно признала «ГЭС» победителем торгов по «Воронежгорэлектросети»
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Китай попросил у США 100 дней для воздействия на КНДР
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
МВД задержало хакеров, заразивших вирусом миллион смартфонов
В ГД предложили увеличить штраф за нарушение тишины
На авиадебошира впервые завели уголовное дело
Сочинец выиграл в лотерею рекордную для России сумму
Спорт
Невеселая бронза России: итоги чемпионата мира по хоккею Сборная России, уступившая канадцам в полуфинале, заняла на турнире третье место, выиграв в "бронзовом" матче у Финляндии
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет (фото) До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь