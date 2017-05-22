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18:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Поезд насмерть сбил спасавшегося от пожаров в Приангарье медвежонка

 Полицейские провели проверку по факту происшествия.

 3-месячный медвежонок, который, по предварительной информации, спасался от лесных пожаров в Иркутской области, погиб под колесами поезда. Транспортные полицейские провели проверку по факту случившегося. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

 В дежурную часть линейного отдела на станции Иланская от железнодорожников поступило сообщение о том, что на перегоне станций Тинская — Решоты Красноярской железной дороги в колее пути лежит медвежонок.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная транспортной полиции совместно с охотоведом. Выяснилось, что 3-месячный медвежонок погиб под подвижным составом на расстоянии одного км от поселка Тинской», — отметили в ведомстве.

 В тот же день на данном участке дороги железнодорожники видели взрослую медведицу с тремя медвежатами. Вероятнее всего, что животные вышли из леса, спасаясь от лесных пожаров, бушующих на территории Иркутской области.

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