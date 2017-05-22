Поезд насмерть сбил спасавшегося от пожаров в Приангарье медвежонка
Полицейские провели проверку по факту происшествия.
Полицейские провели проверку по факту происшествия.
3-месячный медвежонок, который, по предварительной информации, спасался от лесных пожаров в Иркутской области, погиб под колесами поезда. Транспортные полицейские провели проверку по факту случившегося. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В дежурную часть линейного отдела на станции Иланская от железнодорожников поступило сообщение о том, что на перегоне станций Тинская — Решоты Красноярской железной дороги в колее пути лежит медвежонок.
«На место происшествия выехала
В тот же день на данном участке дороги железнодорожники видели взрослую медведицу с тремя медвежатами. Вероятнее всего, что животные вышли из леса, спасаясь от лесных пожаров, бушующих на территории Иркутской области.