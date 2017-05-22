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16:58 (мск), источник: Volga News

Экс-главе с.п. Воскресенка вновь предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями

В Волжском райсуде рассматривается уголовное дело в отношении экс-главы сельского поселения Воскресенка, которую вновь обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Федеральный судья Сауле Максутова уже провела два заседания, следующее назначено на 24 мая.

63-летняя Татьяна Бурасова 20 сентября 2016 г. уже выслушала приговор того же суда за служебный подлог, совершенный из корыстной заинтересованности. Она дала незаконное указание подчиненному изготовить выписку из похозяйственной книги о наличии у гражданки права пользования на земельный участок в 12 соток. Бурасова раскаялась. И ее наказали штрафом в 20 тыс. руб., но тут же освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Гособвинение не согласилось с таким решением и в апелляционной жалобе просило отменить приговор, а дело направить на новое рассмотрение. В областном суде приговор отменили. Апелляционная инстанция признала оправдание Бурасовой по ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) неправомерным и по этой статье приговорила ее к двум годам условного лишения свободы. Но и от этого наказания подсудимую тут же освободили по амнистии в честь 20-летия принятия Конституции.

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