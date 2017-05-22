Волгоградцы выложили видео, снятые спасателями на месте взрыва дома
На съемке видно, как сотрудники МЧС разбирают завалы в поисках людей и вытаскивают
На съемке видно, как сотрудники МЧС разбирают завалы в поисках людей и вытаскивают
Волгоградцы выложили в интернете ролик, смонтированный из нескольких видео, снятых сотрудниками МЧС, работавших на месте взрыва дома.
На ролике запечатлены сам момент взрыва дома, а также проведение
«Часть видео была взята с каналов “Сотрудник МЧС”, с камеры на шлеме участника проведения
«Пожарные-спасатели, спасатели, работники экстренных служб работали в несколько смен, меняя друг друга всю ночь, чтобы работы проходили без остановки. Сейчас, поисковая операция завершилась, судьба всех жильцов дома известна», — добавили в описании к видео авторы.