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18:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы выложили видео, снятые спасателями на месте взрыва дома

На съемке видно, как сотрудники МЧС разбирают завалы в поисках людей и вытаскивают из-под обломков домашних животных.

Волгоградцы выложили в интернете ролик, смонтированный из нескольких видео, снятых сотрудниками МЧС, работавших на месте взрыва дома.

На ролике запечатлены сам момент взрыва дома, а также проведение аварийно-спасательных работ. На нем видно, как очевидцы в страхе убегают с места ЧП, как через некоторое время спасатели эвакуируют жильцов, затем начинают разбирать завалы, вытаскивать домашних животных из-под обломков и искать погибших.

«Часть видео была взята с каналов “Сотрудник МЧС”, с камеры на шлеме участника проведения аварийно-спасательных работ, сотрудника второй ПСЧ и просторов сети интернет», — подписали его авторы, откуда они взяли видео.

«Пожарные-спасатели, спасатели, работники экстренных служб работали в несколько смен, меняя друг друга всю ночь, чтобы работы проходили без остановки. Сейчас, поисковая операция завершилась, судьба всех жильцов дома известна», — добавили в описании к видео авторы.

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