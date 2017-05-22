Волгоградцы выложили видео, снятые спасателями на месте взрыва дома

На ролике запечатлены сам момент взрыва дома, а также проведение аварийно-спасательных работ. На нем видно, как очевидцы в страхе убегают с места ЧП, как через некоторое время спасатели эвакуируют жильцов, затем начинают разбирать завалы, вытаскивать домашних животных из-под обломков и искать погибших.

«Часть видео была взята с каналов “Сотрудник МЧС”, с камеры на шлеме участника проведения аварийно-спасательных работ, сотрудника второй ПСЧ и просторов сети интернет», — подписали его авторы, откуда они взяли видео.

«Пожарные-спасатели, спасатели, работники экстренных служб работали в несколько смен, меняя друг друга всю ночь, чтобы работы проходили без остановки. Сейчас, поисковая операция завершилась, судьба всех жильцов дома известна», — добавили в описании к видео авторы.