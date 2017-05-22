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18:20 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске арестовали двух членов «Открытой России»

Двоих членов «Открытой России» задержали возле военкомата в центре Новосибирска, им вменяется неповиновение требованиям представителя власти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. «В отношении двух граждан составлены административные протоколы по статье 19.

Источник: РИА Новости

«В отношении двух граждан составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны), — сказал собеседник агентства, отметив, что решение о наказании суд вынесет во вторник.

Координатор регионального отделения движения «Открытая Россия» Егор Савин на своей странице в Facebook сообщил, что задержанные — члены движения Родион Копаев и Зорен Исабекян.

Копаев пояснил, что возле военкомата в Железнодорожном районе они проводили анкетирование призывников в рамках правозащитного проекта «Школа призывника», работники военкомата пытались заставить их уйти, а после заявили на них в полицию. В итоге обоих отправили в Железнодорожный ОВД и составили протоколы.

Санкция административной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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