В Новосибирске арестовали двух членов «Открытой России»

«В отношении двух граждан составлены административные протоколы по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны), — сказал собеседник агентства, отметив, что решение о наказании суд вынесет во вторник.

Координатор регионального отделения движения «Открытая Россия» Егор Савин на своей странице в Facebook сообщил, что задержанные — члены движения Родион Копаев и Зорен Исабекян.

Копаев пояснил, что возле военкомата в Железнодорожном районе они проводили анкетирование призывников в рамках правозащитного проекта «Школа призывника», работники военкомата пытались заставить их уйти, а после заявили на них в полицию. В итоге обоих отправили в Железнодорожный ОВД и составили протоколы.

Санкция административной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.