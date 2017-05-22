Симферополец украл семь пар джинсов из магазина, надев их на себя
Мошенник был задержан и ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мошенник был задержан и ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Житель Симферополя украл из местного магазина семь пар джинсов, надев их на себя. Вынести одежду из магазина не удалось
«Неизвестный из помещения торгового заведения тайно похитил джинсы в количестве семи штук. В ходе отработки прилегающей территории внимание сотрудников полиции УМВД России по Симферополю привлек мужчина, по внешнему виду одетый не по погоде тепло. Как оказалось, проблемы с походкой у гражданина возникли
Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции, где правоохранители обнаружили на его одежде этикетки из магазина, в котором была совершена кража. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.