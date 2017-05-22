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18:07 (мск), источник: АиФ Крым

Симферополец украл семь пар джинсов из магазина, надев их на себя

Мошенник был задержан и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Житель Симферополя украл из местного магазина семь пар джинсов, надев их на себя. Вынести одежду из магазина не удалось из-за проблем с походкой, что выдало злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Неизвестный из помещения торгового заведения тайно похитил джинсы в количестве семи штук. В ходе отработки прилегающей территории внимание сотрудников полиции УМВД России по Симферополю привлек мужчина, по внешнему виду одетый не по погоде тепло. Как оказалось, проблемы с походкой у гражданина возникли из-за надетых на нем семи пар джинсовых брюк», — рассказали в пресс-службе.

Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции, где правоохранители обнаружили на его одежде этикетки из магазина, в котором была совершена кража. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.

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