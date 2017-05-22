Симферополец украл семь пар джинсов из магазина, надев их на себя

Житель Симферополя украл из местного магазина семь пар джинсов, надев их на себя. Вынести одежду из магазина не удалось из-за проблем с походкой, что выдало злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«Неизвестный из помещения торгового заведения тайно похитил джинсы в количестве семи штук. В ходе отработки прилегающей территории внимание сотрудников полиции УМВД России по Симферополю привлек мужчина, по внешнему виду одетый не по погоде тепло. Как оказалось, проблемы с походкой у гражданина возникли из-за надетых на нем семи пар джинсовых брюк», — рассказали в пресс-службе.

Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции, где правоохранители обнаружили на его одежде этикетки из магазина, в котором была совершена кража. Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы.