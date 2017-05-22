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18:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец подозревается в убийстве знакомого из-за ревности к бывшей жене

Житель Нижегородской области подозревается в убийстве знакомого из-за ревности к бывшей жене. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ 22 мая 2017 года.

Следователи полагают, что убийство произошло ночью 3 мая текущего года на придомовой территории дачи, расположенной в Вадском районе Нижегородской области. Между подозреваемым хозяином дачи и его гостем произошла ссора, в ходе которой хозяин нанес более 35-ти ножевых ранений потерпевшему, а также четыре удара кирпичом по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Для того, что бы скрыть следы преступления, подозреваемый сбросил труп и кирпич со следами крови в р. Ватьма. Свою одежду, обувь и нож со следами крови он упаковал в сумку, которую отвез в Нижний Новгород, где выбросил в мусорный контейнер.

После того, как мужчину задержали, на допросе он пояснил следователям, что поссорился с погибшим из ревности к своей бывшей жене. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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