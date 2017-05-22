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18:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Гражданам приходят извещения об уплате налога за деньги, которые они не получали

В Беларуси уже десятки человек получили неожиданные для себя извещения из налоговой: нужно заплатить немалую сумму за полученные деньги.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Проблема в том, что «счастливцы» ни о каких средствах ничего не слышали. Еще интереснее, что это не происки мошенников, а вполне законное требование.

В 2015 году только по 23 кошелькам насчитан налог 209.000 рублей. Как такое возможно? Оказывается, граждане становятся потерпевшими по собственной вине. Однажды они продали свой электронный кошелек незнакомцу. В итоге виртуальный бумажник попал в руки наркоторговцев.

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