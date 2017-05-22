Гражданам приходят извещения об уплате налога за деньги, которые они не получали

Проблема в том, что «счастливцы» ни о каких средствах ничего не слышали. Еще интереснее, что это не происки мошенников, а вполне законное требование.

В 2015 году только по 23 кошелькам насчитан налог 209.000 рублей. Как такое возможно? Оказывается, граждане становятся потерпевшими по собственной вине. Однажды они продали свой электронный кошелек незнакомцу. В итоге виртуальный бумажник попал в руки наркоторговцев.