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18:37 (мск), источник: РИА Новости

По делу Захарченко объявили в розыск полковника ФСБ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Полковник ФСБ Дмитрий Сенин объявлен в розыск по делу о взятке в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщил следователь Роман Журавлев.

Источник: РИА "Новости"
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«Сенин объявлен в розыск», — сказал следователь в Мосгорсуде.

Захарченко был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию, а на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в 7 миллионов рублей от неустановленного лица.

Затем следствие вменило ему еще два эпизода взяточничества.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Комментарии
8
Юрий Жданов
Сколько можно об одном и том же, когда возьмут главного коррупционера?
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А Б
В своё время академик Сахаров, которого очень трудно было заподозрить в любви к КГБ, сказал, что это единственная неподкупная и некоррумпированная структура в СССР. Давно уже, увы, нет Сахарова, развалился СССР, а наследница КГБ - ФСБ, представляет из себя жалкую тень своего предшественника во всех отношениях.
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валерий малютин
боюсь представить, в качестве кого ты с ними был....с их то развращенной вседозволенностью, .......в маи, за ребятами приезжали?????
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