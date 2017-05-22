По делу Захарченко объявили в розыск полковника ФСБ

Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч

«Сенин объявлен в розыск», — сказал следователь в Мосгорсуде.

Захарченко был задержан 8 сентября прошлого года по делу о злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию, а на следующий день в отношении него возбудили дело о получении взятки в 7 миллионов рублей от неустановленного лица.