Часть Львова отключена от электроэнергии из-за аварии на электросетях
Во Львове произошла авария на электросетях, в результате чего от электроэнергии отключены Франковский район города и часть Железнодорожного. Об этом сообщает ZIK.
Во Львове произошла авария на электросетях, в результате чего от электроэнергии отключены Франковский район города и часть Железнодорожного. Об этом сообщает ZIK.
В диспетчерской сообщили, что ремонтные работы завершатся примерно в 22.00.
Как сообщалось, во Львовской обл.