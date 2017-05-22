Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Власти Крыма планируют отобрать у частников домов на $1 млрд
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото
Николь Кидман представила фильм со своим участием в Канне
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Трупы бойцов ВСУ вывозят из Донбасса составами – Прилепин
В РФ не исключили "великого украинского файервола"
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
20Крепостные стены XXI века
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20:02 (мск), источник: 112.ua

Часть Львова отключена от электроэнергии из-за аварии на электросетях

Во Львове произошла авария на электросетях, в результате чего от электроэнергии отключены Франковский район города и часть Железнодорожного. Об этом сообщает ZIK.

Источник: 112.ua

В диспетчерской сообщили, что ремонтные работы завершатся примерно в 22.00.

Как сообщалось, во Львовской обл. из-за непогоды обесточены 38 населенных пунктов. Сейчас к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СММ ОБСЕ зафиксировала на выходных более тысячи взрывов в Донецкой области
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Путин поручил ускорить создание ракеты сверхтяжелого класса
Малкин посоветовал тренерам сборной России чаще летать в Америку
В Стамбуле снесли клуб, в котором произошел теракт на Новый год
Саша Спилберг выступила в Госдуме
Полковник ФСБ объявлен в розыск по делу Захарченко
Android Pay заработает в России с 23 мая
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь