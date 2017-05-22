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20:32 (мск), источник: БЕЛТА

Светлогорские коммунальщики вместе с песком привезли на детскую площадку мину времен ВОВ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорские коммунальщики вместе с песком привезли на детскую площадку мину времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Беларуси Константин Шалькевич.

«Сегодня в Светлогорске при завозе песка на детскую площадку был обнаружен, предположительно, минометный снаряд. Коммунальные службы города сообщили об этом в милицию, сотрудники Светлогорского РОВД выехали для обследования места и обеспечения его охраны. Впоследствии туда были вызваны военнослужащие внутренних войск из в/ч 5527. В настоящее время группой разминирования снаряд изъят и увезен для последующего уничтожения», — пояснил Константин Шалькевич.

Как рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич, коммунальщики привезли песок для детской песочницы из карьера, расположенного возле деревни Страковичи. «Песок из этого карьера используется для строительных работ в городе. При выгрузке песка из грузового автомобиля и был обнаружен предмет, похожий на минометную мину. В 18.30 группа разминирования прибыла в Светлогорск и изъяла данный предмет из песочницы. Это оказалась минометная мина калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны», — отметил он.

На данный момент мина уничтожена.

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