Стрельба в Дурлештах: мужчина попробовал решить спор с соседом пистолетом

У пострадавшего был давний конфликт с одним из соседей. Во время последней ссоры на выручку соседу поспешил брат. Тот достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчика брата. Мужчине понадобилась помощь врачей. Его доставили в больницу с ранением.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали всех остальных участников ссоры на 72 часа.