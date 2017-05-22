Стрельба в Дурлештах: мужчина попробовал решить спор с соседом пистолетом
Жителя Дурлешт госпитализировали с ранением, после того, как он попытался выяснить отношения с соседом. Стрелявшего задержали по горячим следам.
Жителя Дурлешт госпитализировали с ранением, после того, как он попытался выяснить отношения с соседом. Стрелявшего задержали по горячим следам.
У пострадавшего был давний конфликт с одним из соседей. Во время последней ссоры на выручку соседу поспешил брат. Тот достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчика брата. Мужчине понадобилась помощь врачей. Его доставили в больницу с ранением.
Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали всех остальных участников ссоры на 72 часа.