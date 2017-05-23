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09:40 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В банде хакеров, воровавших деньги через смартфоны, был житель Дона

Сотрудники МВД задержали группу хакеров, занимавшуюся хищением денег с банковских счетов. Среди правонарушителей был и житель Ростовской области.

Злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение, которое позволяло получать несанкционированный доступ к смартфонам и при помощи скрытых смс-команд переводить деньги на заранее подготовленные счета.

В общей сложности троянской программой были заражены около миллиона умных телефонов. А из финансовых учреждений похищено более 50-ти миллионов рублей. Добавим, в группу входили 20 программистов из разных регионов России.

«В отношении четырех задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — подписка о невыезде. На территории шести регионов России проведено 20 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, сотни банковских карт и сим-карт, оформленных на подставных лиц. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество в сфере компьютерной информации», — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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