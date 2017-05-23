В банде хакеров, воровавших деньги через смартфоны, был житель Дона

Злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение, которое позволяло получать несанкционированный доступ к смартфонам и при помощи скрытых смс-команд переводить деньги на заранее подготовленные счета.

В общей сложности троянской программой были заражены около миллиона умных телефонов. А из финансовых учреждений похищено более 50-ти миллионов рублей. Добавим, в группу входили 20 программистов из разных регионов России.