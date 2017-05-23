В банде хакеров, воровавших деньги через смартфоны, был житель Дона
Сотрудники МВД задержали группу хакеров, занимавшуюся хищением денег с банковских счетов. Среди правонарушителей был и житель Ростовской области.
Сотрудники МВД задержали группу хакеров, занимавшуюся хищением денег с банковских счетов. Среди правонарушителей был и житель Ростовской области.
Злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение, которое позволяло получать несанкционированный доступ к смартфонам и при помощи скрытых
В общей сложности троянской программой были заражены около миллиона умных телефонов. А из финансовых учреждений похищено более 50-ти миллионов рублей. Добавим, в группу входили 20 программистов из разных регионов России.
«В отношении четырех задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — подписка о невыезде. На территории шести регионов России проведено 20 обысков, в ходе которых изъята компьютерная техника, сотни банковских карт и