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03:38 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали о состоянии избитого в Мексике россиянина

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россиянин Алексей Макеев, на которого напали жители мексиканского города Канкун, пришел в сознание и ответил на вопросы медиков, сообщает издание Meganoticias.

В настоящее время Макеев находится в хирургическом отделении, его основные физиологические показатели в норме. Россиянин смог ответить на вопросы, которые ему задали сотрудники медучреждения.

«Он жалуется на умеренные боли», — говорится в медицинском заключении, которое оказалось в распоряжении журналистов.

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Генпрокурор мексиканского штата Кинтана-Роо Мигель Анхель Печ ранее сообщил, что Макеев пришел в сознание и начал нормально питаться, его состояние стабилизировалось. По мнению медиков, он пробудет в больнице еще 4−5 дней.

Россиянин получил множественные ушибы, а также черепно-мозговую травму в районе правой теменной области, что вызывало у него проблемы с подвижностью левой части тела.

Группа из нескольких сотен мексиканцев окружила дом Макеева и атаковала его в субботу. При этом один из нападавших был ранен и позднее скончался.

Макеев «прославился» в Мексике благодаря своим видео, в которых выступал с безосновательными оскорблениями и угрозами в адрес граждан этой страны. Ролики он выкладывал в интернет, сопровождая их демонстрацией нацистской символики.

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