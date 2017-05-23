СМИ рассказали о состоянии избитого в Мексике россиянина
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россиянин Алексей Макеев, на которого напали жители мексиканского города Канкун, пришел в сознание и ответил на вопросы медиков, сообщает издание Meganoticias.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россиянин Алексей Макеев, на которого напали жители мексиканского города Канкун, пришел в сознание и ответил на вопросы медиков, сообщает издание Meganoticias.
В настоящее время Макеев находится в хирургическом отделении, его основные физиологические показатели в норме. Россиянин смог ответить на вопросы, которые ему задали сотрудники медучреждения.
«Он жалуется на умеренные боли», — говорится в медицинском заключении, которое оказалось в распоряжении журналистов.
Генпрокурор мексиканского штата
Россиянин получил множественные ушибы, а также
Группа из нескольких сотен мексиканцев окружила дом Макеева и атаковала его в субботу. При этом один из нападавших был ранен и позднее скончался.
Макеев «прославился» в Мексике благодаря своим видео, в которых выступал с безосновательными оскорблениями и угрозами в адрес граждан этой страны. Ролики он выкладывал в интернет, сопровождая их демонстрацией нацистской символики.