СМИ сообщили о двух возможных взрывах на «Манчестер-Арене»

«Полиция отреагировала на сообщения об инциденте на “Манчестер Арене”. Пожалуйста, старайтесь держаться подальше от стадиона. Детали последуют», — сообщает в Twitter местная полиция.

Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter очевидцев сообщил, что посетители концерта певицы Арианы Гранде писали о звуках, похожих на «выстрелы» или «звуки бомбы», но вполне вероятно, что люди приняли за взрыв звук лопнувшего динамика. В настоящее время на место прибыли кареты скорой помощи и полицейские наряды, другие подробности не сообщаются.

​Газета Mirror сообщает, что после того, как раздались хлопки, на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. На видео, которое в настоящее время стремительно распространяется в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, СМИ не исключили, что за «взрыв» был принят звук лопнувшего вблизи микрофона такого шара. В настоящее время, по данным издания, на месте событий находится минимум 10 полицейских машин и пять машин скорой помощи.