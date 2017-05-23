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01:29 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о двух возможных взрывах на «Манчестер-Арене»

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости. Британские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о двух «звуках, похожих на взрывы» на стадионе «Манчестер Арена».

«Полиция отреагировала на сообщения об инциденте на “Манчестер Арене”. Пожалуйста, старайтесь держаться подальше от стадиона. Детали последуют», — сообщает в Twitter местная полиция.

Телеканал Sky News со ссылкой на Twiter очевидцев сообщил, что посетители концерта певицы Арианы Гранде писали о звуках, похожих на «выстрелы» или «звуки бомбы», но вполне вероятно, что люди приняли за взрыв звук лопнувшего динамика.

В настоящее время на место прибыли кареты скорой помощи и полицейские наряды, другие подробности не сообщаются.

​Газета Mirror сообщает, что после того, как раздались хлопки, на стадионе началась паника, люди начали разбегаться. На видео, которое в настоящее время стремительно распространяется в соцсетях, видно, что многие зрители концерта держат в руках большие воздушные шары, СМИ не исключили, что за «взрыв» был принят звук лопнувшего вблизи микрофона такого шара.

В настоящее время, по данным издания, на месте событий находится минимум 10 полицейских машин и пять машин скорой помощи.

Стадион «Манчестер Арена» рассчитан на 21 тысячу человек и расположен к северу от центра города. Согласно информации сайте арены, «Манчестер Арена» — это крупнейший крытый стадион в Евросоюзе. Арена была открыта в 1995 году, в числе выступавших на стадионе артистов такие мировые знаменитости, как U2, Rolling Stones, Мадонна и Лучано Паваротти.

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