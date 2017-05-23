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03:33 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке задержана девушка-наркодилер

Следователем отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по городу Владивостоку окончено расследование уголовного дела по обвинению жительницы краевого центра в незаконном сбыте наркотических средств.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» сотрудниками полиции была задержана 29-летняя девушка при продаже наркотических веществ.

Следствием установлено, что наркозависимая гражданка приобрела запрещенные вещества, часть оставила себе для личного употребления, а другую часть решила продать за 1 тысячу рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Криминалистическое исследование установило, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения общей массой 0,076 граммов.

Следователем отдела полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконный сбыт наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемой к совершению преступления. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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