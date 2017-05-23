В результате взрыва в Манчестере погибли не менее 20 человек

МОСКВА, ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. По крайней мере 20 человек погибли и сотни пострадали в результате взрыва, произошедшего в понедельник в районе городского крытого стадиона в Манчестере. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах.

Представители правоохранительных органов в США и в Великобритании, отмечалось в репортаже, сообщили, что на арене, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, возможно, произошли два взрыва. Пока нет информации о характере взрывов, и представители правоохранительных органов подчеркнули, что их информация носит предварительный характер.

Взрыв произошел в фойе, в зоне продажи билетов. Об этом сообщил телеканал Sky News. По его информации, сейчас на месте инцидента работают несколько команд взрывотехников.