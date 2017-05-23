Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Инфекционисты напомнили, чем опасны суши
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Алина Кабаева появилась на публике в необычном образе (видео)
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни»
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
В Москве нашли 300 площадок под дома для жителе пятиэтажек
В России закончились деньги на помощь ипотечникам
Россия может построить военные заводы под боком у США – СМИ
Прилепин: трупы бойцов ВСУ увозят из ДНР составами
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
20Крепостные стены XXI века
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
03:01 (мск), источник: ТАСС

В результате взрыва в Манчестере погибли не менее 20 человек

По данным СМИ, взрыв произошел в фойе, в зоне продажи билетов.

Источник: AP 2017

МОСКВА, ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. По крайней мере 20 человек погибли и сотни пострадали в результате взрыва, произошедшего в понедельник в районе городского крытого стадиона в Манчестере. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в силовых структурах.

Представители правоохранительных органов в США и в Великобритании, отмечалось в репортаже, сообщили, что на арене, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, возможно, произошли два взрыва. Пока нет информации о характере взрывов, и представители правоохранительных органов подчеркнули, что их информация носит предварительный характер.

Взрыв произошел в фойе, в зоне продажи билетов. Об этом сообщил телеканал Sky News. По его информации, сейчас на месте инцидента работают несколько команд взрывотехников.

Источник: AP 2017

Ранее очевидцы сообщили о двух громких взрывах, произошедших сразу по завершении музыкального концерта американской певицы Арианы Гранде, проходившего на стадионе «Манчестер-Арена». Он вмещает 21 тыс. человек. По словам очевидцев, взрыв произошел, когда публика начала покидать арену в районе 22:40 (00:40 мск вторника).

Представитель 23-летней поп-певицы сообщил, что она не пострадала в результате инцидента.

Местные СМИ распространяют фото пострадавших людей в результате взрыва, которым прибывшие на место происшествия медики оказывают помощь, останавливая кровотечение. К стадиону стянуты более полусотни полицейских автомобилей и карет скорой помощи, все подъезды к стадиону перекрыты для движения автотранспорта, движение всех поездов на ветке вблизи арены прекращено.

Взрыв на стадионе "Манчестер Арена"
Онлайн-трансляция
MeduzaТАСС
событий пока нет
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Около стадиона "Манчестер-Арена" прогремели два взрыва
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Президент Филиппин Дутерте прибыл в Россию
РФ и Турция подписали заявление о снятии торговых ограничений
Матвиенко хочет запретить участие несовершеннолетних в протестах
В Стамбуле снесли клуб, в котором были расстреляны 39 человек
Импичмент Трампа: возможна ли досрочная отставка президента США
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Эксперты рассказали, где дешевле всего снять жилье на лето
В Москве нашли 300 площадок под дома для переселенцев
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь