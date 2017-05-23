За пьяную езду жителя Хабаровского края приговорили к лишению свободы

Известно, что в течение 2016 года и в январе 2017 года он 17 раз привлекался к административной ответственности по главе 12 КоАП РФ «Нарушения в области дорожного движения». Так, мужчина ездил на незарегистрированном автомобиле без прав и страхования, управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Фигуранта 1994 года рождения приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.