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04:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье двоих полицейских подозревают в незаконной покупке наркотиков

Правоохранителей уволили.

В Иркутской области задержали двоих полицейских, подозреваемых в незаконном приобретении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Преступление произошло 20 мая в Братске. Задержание двоих правоохранителей, подозреваемых в незаконной покупке наркотиков, провели сотрудники оперативно-розыскной части (собственной безопасности) МВД региона.

По результатам служебной проверки подозреваемые уволены из ОВД по отрицательным мотивам. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности их непосредственных руководителей.

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