В Приангарье двоих полицейских подозревают в незаконной покупке наркотиков
Правоохранителей уволили.
Правоохранителей уволили.
В Иркутской области задержали двоих полицейских, подозреваемых в незаконном приобретении наркотических средств. Об этом сообщает
Преступление произошло 20 мая в Братске. Задержание двоих правоохранителей, подозреваемых в незаконной покупке наркотиков, провели сотрудники
По результатам служебной проверки подозреваемые уволены из ОВД по отрицательным мотивам. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности их непосредственных руководителей.