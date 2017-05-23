Молодой приморец застрелил двоих рыбачивших на реке пенсионеров

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Черниговского района Приморского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов).

По версии следствия, вечером 28 июня 2016 года обвиняемый находился в районе села Вадимовка Черниговского района и двигался вдоль сбросного канала, при себе имел винтовку и боеприпасы. На берегу сбросного канала он заметил автомобиль «Тойота Королла Филдер» и находившихся около автомашины женщину и мужчину. Фигурант решил завладеть автомобилем, в связи с чем произвел выстрел в 76-летнюю женщину и убил ее. Затем потребовал от 66-летнего мужчины передать ему ключи от автомобиля. Получив кличи, он выстрелил в мужчину и убил. Обвиняемый уехал, но вскоре вернулся на место преступления, где угодил в яму. Скрывая следы преступления, он поджег автомобиль и скрылся. Винтовку он хранил у себя в доме до момента изъятия ее следователями в ходе проведения обыска.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.