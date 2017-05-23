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04:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

Восемь лесных пожаров потушили в лесах Иркутской области

В Иркутской области 22 мая ликвидировано восемь лесных пожаров.

Восемь пожаров ликвидировано на землях лесного фонда в Иркутской области 22 мая 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, из потушенных семь пожаров — вновь обнаруженные, по два — в Заларинском и Тулунском районах, по одному — в Усольском, Иркутском и Бодайбинском районах. Там огнем пройдено 64,2 га. Потушен также ранее зарегистрированный пожар площадью 8 га в Качугском районе. В действующем состоянии на 23 мая перешло одно возгорание на 10 га, покрытых лесом, и 15 нелесных гектарах в Заларинском районе.

Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 22 мая было привлечено 132 человека и 38 единиц наземной техники. Самолет Ан-2 мониторил лесопожарную обстановку в Качугском районе, а два легкомоторных CESSNA-172 — в Иркутском и Заларинском районах.

Инспекторы государственного пожарного надзора 22 мая составили 11 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 393 гражданина, возбуждено 265 административных расследований.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая IV класс пожароопасности прогнозируется в Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском и Иркутском районах. III класс — в Усть-Илимском, Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Черемховском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском и Ольхогском районах. При таких классах пожароопасности гражданам запрещается посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе.

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