Восемь лесных пожаров потушили в лесах Иркутской области

Восемь пожаров ликвидировано на землях лесного фонда в Иркутской области 22 мая 2017 года. Как сообщает пресс-служба правительства региона, из потушенных семь пожаров — вновь обнаруженные, по два — в Заларинском и Тулунском районах, по одному — в Усольском, Иркутском и Бодайбинском районах. Там огнем пройдено 64,2 га. Потушен также ранее зарегистрированный пожар площадью 8 га в Качугском районе. В действующем состоянии на 23 мая перешло одно возгорание на 10 га, покрытых лесом, и 15 нелесных гектарах в Заларинском районе.

Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 22 мая было привлечено 132 человека и 38 единиц наземной техники. Самолет Ан-2 мониторил лесопожарную обстановку в Качугском районе, а два легкомоторных CESSNA-172 — в Иркутском и Заларинском районах.

Инспекторы государственного пожарного надзора 22 мая составили 11 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 393 гражданина, возбуждено 265 административных расследований.