Восемь лесных пожаров потушили в лесах Иркутской области
В Иркутской области 22 мая ликвидировано восемь лесных пожаров.
В Иркутской области 22 мая ликвидировано восемь лесных пожаров.
Восемь пожаров ликвидировано на землях лесного фонда в Иркутской области 22 мая 2017 года. Как сообщает
Всего к обнаружению и тушению лесных пожаров 22 мая было привлечено 132 человека и 38 единиц наземной техники. Самолет Ан-2 мониторил лесопожарную обстановку в Качугском районе, а два легкомоторных CESSNA-172 — в Иркутском и Заларинском районах.
Инспекторы государственного пожарного надзора 22 мая составили 11 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и 11 должностных лиц, а также 393 гражданина, возбуждено 265 административных расследований.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 мая IV класс пожароопасности прогнозируется в