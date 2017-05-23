Пожарные два часа боролись с огнем в цехе по изготовлению брусчатки в Хабаровском крае

Хабаровск, 23 мая, AmurMedia.

Больше двух часов подразделения пожарной охраны боролись с огнём в поселке Заозерное Хабаровского района. В 05.43 (по местному времени) 23 мая пожар в цехе по изготовлению брусчатки был ликвидирован, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Информация о том, что в п. Заозерное Хабаровского района произошло возгорание в производственном цехе предприятия, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю в 02.45 (по местному времени) 23 мая 2017 года. Расстояние от места вызова до ближайшей пожарной части — 15 км. Прибывшие в 03.05 первые пожарные расчеты обнаружили, что горит цех по производству брусчатки, огонь перекинулся на рядом стоящую пристройку из шлакоблоков, которая находилась на очень близком расстоянии и была обшита горючим материалом. Пожару был присвоен повышенный номер. Расчеты огнеборцев оперативно приступили к тушению пламени. К очагу огня было проложено несколько рукавных линий, подано шесть стволов с водой.

По уточнённым данным, самостоятельно место пожара покинули 33 человека. Люди были размещены в доме культуры п. Заозерное. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Правопорядок обеспечивался силами полиции. Помощь бригады врачей скорой помощи не потребовалась. Для оказания психологической помощи на месте работали специалисты Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

В результате от огня пострадали цех на площади около 1 тысячи квадратных метров и 3-х этажная пристройка к нему из шлакоблоков. В настоящее время причины возгорания, виновный и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора, специалисты Испытательной пожарной лаборатории. По предварительным данным, пожар достиг таких крупных размеров из-за позднего обнаружения возгорания и сообщения о нём на пульт пожарно-спасательной службы.

Всего для ликвидации пожара был задействован 51 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 31 человек и 10 единиц техники.