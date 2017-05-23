Женщина устроила поножовщину на ул. Республики

В Красноярске женщина напала на мужчину с ножом. Инцидент произошел 22 мая на ул. Республики. В группе «ЧП Красноярск» появились фото, где запечатлены последствия поножовщины.

Как видно на фото, женщина склонилась над окровавленным мужчиной. Пользователи социальных сетей предположили, что он стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Однако позже выяснилось, что на мужчину напала его спутница, которая ударила его ножом в шею. Причины поступка девушки пока неизвестны.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии с ранением наружной сонной артерии. Врачи оценивают его состояние как критическое.