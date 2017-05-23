Женщина устроила поножовщину на ул. Республики
Ранее ошибочно сообщалось, что пострадавший попал под колеса автомобиля.
Ранее ошибочно сообщалось, что пострадавший попал под колеса автомобиля.
В Красноярске женщина напала на мужчину с ножом. Инцидент произошел 22 мая на ул. Республики. В группе «ЧП Красноярск» появились фото, где запечатлены последствия поножовщины.
Как видно на фото, женщина склонилась над окровавленным мужчиной. Пользователи социальных сетей предположили, что он стал жертвой
Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии с ранением наружной сонной артерии. Врачи оценивают его состояние как критическое.