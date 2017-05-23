Хабаровский уклонист оказался на скамье подсудимых

Хабаровчанин оказался на скамье подсудимых за уклонение от призыва в армию. Судья Индустриального района признал уклониста виновным и назначил ему штраф — 2 тысячи рублей, сообщает портал «Губерния».

«Молодой человек обвинялся по статье 328 Уголовного кодекса, то есть неявка на призывную комиссию без уважительных причин. Судья учел смягчающие обстоятельства, и лишь поэтому обвиняемый не получил реального заключения», — рассказали в секретариате суда Индустриального района. Сейчас производство по делу прекращено, молодого человека поставили на учет в военкомате по месту жительства.

Напомним, что весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Хабаровские военкомы планируют отправить на срочную службу порядка 650 молодых людей.