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05:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский уклонист оказался на скамье подсудимых

Молодой человек избежал лишения свободы, отделавшись штрафом.

Источник: AP 2017

Хабаровчанин оказался на скамье подсудимых за уклонение от призыва в армию. Судья Индустриального района признал уклониста виновным и назначил ему штраф — 2 тысячи рублей, сообщает портал «Губерния».

«Молодой человек обвинялся по статье 328 Уголовного кодекса, то есть неявка на призывную комиссию без уважительных причин. Судья учел смягчающие обстоятельства, и лишь поэтому обвиняемый не получил реального заключения», — рассказали в секретариате суда Индустриального района. Сейчас производство по делу прекращено, молодого человека поставили на учет в военкомате по месту жительства.

Напомним, что весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Хабаровские военкомы планируют отправить на срочную службу порядка 650 молодых людей.

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