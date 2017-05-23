Житель Братска обнаружил ртуть в воде из уличной колонки
Роспотребнадзор рекомендовал мэрии приостановить эксплуатацию оборудования.
Роспотребнадзор рекомендовал мэрии приостановить эксплуатацию оборудования.
Роспотребнадзор выявил превышение ПДК ртути в 13 раз в воде из водоразборной колонки на территории Братска, житель которого обнаружил шарики жидкого металла в своем чайнике. Эксперты рекомендовали мэрии приостановить эксплуатацию колонки и обеспечить население качественной водой. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Братске и Братском районе 17 мая поступила информация из администрации Братска об обнаружении ртути в чайнике с водой у местного жителя Для исключения наличия ртути в системе централизованного холодного водоснабжения были отобраны пробы воды из водоразборной колонки в возле дома № 5 по улице Юности в жилом районе Центральный, из которой вода могла попасть в чайник.
«По результатам исследования зарегистрировано превышение
19 мая повторно было исследовано восемь проб воды в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», согласно полученным протоколам исследований, пробы воды по содержанию в ней ртути соответствуют требованиям санитарных правил.
Проведение контрольных исследований проб холодной воды на содержание ртути будет проведено после промывки водоколонки. Ситуация находится на контроле Управления Роспотретбнадзора по Иркутской области.