Житель Братска обнаружил ртуть в воде из уличной колонки

Роспотребнадзор выявил превышение ПДК ртути в 13 раз в воде из водоразборной колонки на территории Братска, житель которого обнаружил шарики жидкого металла в своем чайнике. Эксперты рекомендовали мэрии приостановить эксплуатацию колонки и обеспечить население качественной водой. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Братске и Братском районе 17 мая поступила информация из администрации Братска об обнаружении ртути в чайнике с водой у местного жителя Для исключения наличия ртути в системе централизованного холодного водоснабжения были отобраны пробы воды из водоразборной колонки в возле дома № 5 по улице Юности в жилом районе Центральный, из которой вода могла попасть в чайник.

«По результатам исследования зарегистрировано превышение предельно-допустимых концентраций ртути в 13,2 раз. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в выданы рекомендации администрации Братска о приостановлении эксплуатации водоразборной колонки и обеспечении населения доброкачественной питьевой водой», — отметили в ведомстве.

19 мая повторно было исследовано восемь проб воды в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», согласно полученным протоколам исследований, пробы воды по содержанию в ней ртути соответствуют требованиям санитарных правил.

Проведение контрольных исследований проб холодной воды на содержание ртути будет проведено после промывки водоколонки. Ситуация находится на контроле Управления Роспотретбнадзора по Иркутской области.