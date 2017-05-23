В Красноярск привезли мясо индейки с птичьим гриппом

Вирус обнаружен в мясе индейки, которое поступило из Санкт-Петербурга. Специалисты утверждают, что грипп, найденный в полуфабрикатах, для человека не опасен, тем не менее, советуют покупать мясо в магазинах и использовать его в пищу только после термообработки.



«Управлением Россельхознадзора по краю были отобраны пробы полуфабрикатов из мяса индейки от трех партий продукции общим весом 6,2 тонны. По результатам исследований установлено наличие вируса. В настоящее время оборот приостановлен до принятия решения ее дальнейшего использования», — сообщила начальник отдела ветеринарного надзора Россельхознадзора по Красноярскому краю Татьяна Борсук.