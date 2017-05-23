Иркутяне кидались друг в друга камнями и разбили стекло в автобусе

В Иркутске задержаны мужчины, разбившие стекло в маршрутном автобусе, стоявшем на остановке в районе ул. Рябикова. Как сообщает 23 мая 2017 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, водитель транспортного средства рассказал прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии, что на улице возник конфликт между двумя неизвестными ему гражданами, которые стали кидать в друг друга камни. Один камень попал в боковое стекло автобуса, в котором на тот момент не было пассажиров.

Увидев правоохранителей, уличные дебоширы попытались от них убежать. Однако старшие сержанты полиции Александр Ковалёв и Дмитрий Качков задержали правонарушителей в возрасте 24 и 32 лет в одном из дворов. Сотрудники Росгвардии доставили ранее судимых задержанных в отдел полиции.