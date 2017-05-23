Жертвами автоаварии в Свердловской области стали два человека, семь пострадали

По данным ведомства, в 23:30 по местному времени (21:30 мск) на 43 км автодороги Нижние Сергии — Михайловск — Арти 43 км водитель ВАЗ-21083 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Ивеко», «Фольксваген», «Ивеко» и «Тойота-Королла», которые ехали во встречном направлении.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, говорится в сообщении.

Кроме этого, травмы получили трое пассажиров ВАЗа, водитель «Ивеко» и двое его пассажиров, а также пассажир «Тойоты».