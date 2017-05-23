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09:32 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Автобус с нелегалами задержали полицейские в Арзамасе

Суд оштрафовал на 2 500 рублей каждого нарушителя.

Нелегальных мигрантов выявили полицейские во время рейда в Арзамасе, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Во время спецоперации «Нелегал-2017» стражи порядка остановили автобус, перевозивший иностранцев с заработков из регионов России. При проверке документов выяснилось, что два человека нарушили правила въезда в страну. Суд оштрафовал каждого из них на 2 500 рублей. К административной ответственности также привлекли водителя автобуса, который предоставил нелегалам транспорт.

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