Следователи попросили помощи в поисках пропавшего в Крыму воронежца

Управление следственного комитета по республике Крым попросило помощи в поисках пропавшего на полуостове 26-летнего воронежца. Михаил Тарасов приехал на отдых 22 августа и на следующий день перестал выходить на связь с родственниками, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 22 мая.

Михаилу Тарасову на вид 25 лет, молодой человек ростом 180 см, худощавого телосложения, у него темно-русые короткие волосы, серые глаза, возможно, носит бороду и усы. Особые приметы: шрам на животе после удаления аппендицита.

Следователи попросили всех, кто обладает информацией о местонахождении Михаила Тарасова, сообщить ее по телефонам: 8 978 859 59 35, 8 3564 23 63 33 или 02.