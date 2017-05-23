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09:37 (мск), источник: ИА REGNUM

В Волгограде ищут кассира с украденными из банка миллионами

В Волгограде из банка похищены миллионы. По информации регионального ГУ МВД, подозреваемая в совершении кражи уже установлена, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

За хищение денег в особо крупном размере правоохранительные органы разыскивают Екатерину Ониани (Заикину). Она уже стала фигурантом уголовного дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Женщина работала кассиром одного из банковских учреждений Волгограда. Следствие полагает, что она похитила более 13 млн рублей, после чего скрылась.

«Есть основания полагать, что Ониани вместе с супругом и несовершеннолетними детьми может выехать за пределы территории Российской Федерации», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

Полиция просит оказать содействие в розыске преступницы и сообщить информацию известно о местонахождении разыскиваемой по телефону дежурной части Управления МВД.

Добавим, что в марте 2017 года полицейское ведомство сообщало о розыске мошенников, которые обманули жителей региона на сумму около полумиллиона рублей. Так, жительница Краснооктябрьского района стала жертвой лжесотрудника банка, который сообщил, что ее карта заблокирована, и для ее активации необходимо пройти к банкомату и под его диктовку набрать определенную комбинацию цифр. Следуя указаниям афериста, женщина лишилось порядка 100 тысяч рублей.

Завладев данными банковских карт, мошенникам на 11 тысяч рублей удалось обмануть жительницу Советского района, пытавшуюся через сайт бесплатных объявлений трудоустроить супруга, и на 4 тысяч рублей жительницу Алексеевского района, собиравшуюся аналогичным образом продать крупный рогатый скот.

А в апреле 2016 года в Волгограде орудовала банда, обчищавшая банкоматы. Как сообщало ИА REGNUM, Банкомат «Сбербанка» был взорван 24 февраля Советском районе областного центра. Подрыв платежного терминала произвели двое неизвестных, затем скрылись с места происшествия. В результате взрыва никто не пострадал, деньги из банкомата злоумышленники не похитили. Второй случай произошел рано утром 5 марта. И на этот раз преступники ушли с пустыми руками.

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