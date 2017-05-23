Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Новым эталоном в пластической хирургии стала Иванка Трамп
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Актер из «Уральских пельменей» стал папой в пятый раз
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: украинцев призвали оборвать контакты с родными из РФ
СМИ: РФ может строить военные заводы под боком США
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Украинцы выстроились в очередь в Крым – СМИ
Захарова показала изящное тело в роскошном платье
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Воспоминания Набережной Круазет
09:40 (мск), источник: Tengrinews

Еще один подсудимый по делу Аблязова признал вину полностью

Экс-председатель правления БТА Банка Садуакас Мамеш полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям, в связи с чем суд отложил прения. Об этом стало известно на главном судебном разбирательства по делу о хищениях в финансовом институте в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Я полностью признаю вину в тех преступлениях, которые мне инкриминируют и раскаиваюсь», — сказал он.

После этого представители прокуратуры приступили к допросу подсудимого по эпизодам, по которым он не признавал вину. Отметим, ранее полностью вину признал первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов. Директор по кредитованию Кайрат Садыков признал вину частично. Сам Аблязов на процессе не присутствует, его интересы представляет назначенный государством защитник.

Напомним, ранее на процессе стало известно, что экс-руководитель БТА банка Мухтар Аблязов и его сообщники обвиняются в хищении из банка 1 миллиарда 705 миллионов тенге путем махинаций с использованием офшорной компании Dana Trade Corp, которая должна была предоставить, но не предоставила в залог пшеницу. Как сообщил представитель БТА Банка на процессе, компания была зарегистрирована на Сейшельских островах 31 августа 2006 года. По его информации, согласно договору от 11 октября 2007 года банком в пользу компании Bunge SA было предоставлено финансирование на сумму более 14 миллионов долларов во исполнение обязательств компании Dana Trade Corp.

Читайте также
Оффшорные компании Аблязова получали кредиты на покупку земель в России

«11 октября 2007 года в обеспечение обязательств был подписан договор залога. Предметом залога была поступающая в будущем мягкая красная озимая пшеница сорта номер 2 из США, количество 89,8 тысячи тонн на сумму один миллиард 977 миллионов 255 тысяч тенге. Обеспечение так и не было предоставлено. Задолженность не погашена. На сегодняшний день общая задолженность составила 207 миллионов 622 тысячи долларов с учетом основного долга», — сообщил представитель БТА.

В свою очередь, представитель прокуратуры сообщил, что согласно заключению надзорных финансовых органов кредит был выдан без необходимых заключений управлений банков, в том числе управления кредитных рисков, оценки финансового состояния заемщика, анализа бизнес-плана и его возможности реализации заявленных целей. Согласно показаниям свидетелей, документы на данную компанию были получены из Москвы. Компания финансировалась управлением корпоративного бизнеса номер 6. Директоров и представителей этой компании сотрудники банка лично не видели.

Ранее на суде стало известно о том, что сообщники Аблязова выводили миллиарды тенге из БТА под залог акций других банков. Как сообщил в суде представитель потерпевшей стороны БТА Банка, компания «Евразия Инвест» была впервые зарегистрирована 5 августа 2005 года с юридическим адресом в Алматы. Ее учредителем является KSC International LTD, зарегистрированная на территории Британских Виргинских островов. Решением учредителя от 14 августа 2005 года директором был назначен юрист БТА Банка Максим Хаблов. Компанией были заключены кредитные договоры на 500 миллионов тенге, 14 миллиардов 300 миллионов и на 3 миллиарда 574 миллиона тенге. Сообщается, что в качестве залога были предоставлены акции Темирбанка в количестве 934 560 штук залоговой стоимостью около четырех миллиардов 205 миллионов тенге. Как утверждают на суде представители прокуратуры, кредиты компании «Евразия инвест» были выданы без необходимых заключений и предоставления бизнес-плана. Отсутствовали мониторинговые отчеты. Согласно заключению аудиторской проверки, оглашенному представителями прокуратуры, компания получила кредитные средства, которые были направлены на операции с ценными бумагами.

«Клиентские приказы были подписаны Хабловым и Есеновым. Был заключен опционный контракт с ТОО «НАК ЛТД», — сообщил представитель прокуратуры.

Отметим, уголовное дело в отношении Мухтара Аблязова включает в себя более 160 эпизодов и насчитывает более двух тысяч томов. Сам Аблязов на процессе не присутствует, его интересы представляет назначенный государством защитник. На скамье подсудимых три бывших топ-менеджера БТА Банка — председатель правления Садуакас Мамеш, первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор по кредитованию Кайрат Садыков.

Напомним, Аблязов подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Назарбаев выразил соболезнования Терезе Мэй
Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
Матвиенко хочет запретить участие несовершеннолетних в протестах
Бывшая жена Потанина подала к нему новый иск на 850 млрд рублей
В ГД внесен законопроект об увеличении штрафов для мигрантов
Спорт
Обидно, но не стыдно: почему эта сборная – лучшая команда Знарка Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, показав лучший хоккей в эпоху Знарка без Овечкина и других звёзд
Авто
«Асахи Касей» — новый японский кроссовер, который нельзя купить 24 мая в Йокогаме на выставке Automotive Engineering состоится мировая премьера электрического кроссовера Asahi Kasei AKXY
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
В интерьер вернулась мода на 1970-е
В Петербурге стали выдавать ипотеку на более длительный срок
В Петербурге изменят нормы потребления коммунальных услуг
Власти пояснили, как будут изымать единственное жилье
Леди
Как я сделала себе новые брови: личный опыт (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» решила опробовать на себе процедуру микроблейдинга бровей — модную, но вызывающую противоречивые мнения. И вот что из этого получилось.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь