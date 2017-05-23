По дороге в Азов-Сити произошла смертельная авария

Краснодар. 23 мая — Новая Кубань. Страшные кадры с места событий появились в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что водитель отечественной легковушки находился в нетрезвом состоянии. Он вылетел на встречку и в лобовую протаранил ехавший «Мерседес».

Естественно, пораженный коррозией металл не выдержал столкновения. «Копейку» разорвало на части. «Мерседес» улетел в кювет и опрокинулся.



Известно, что в «Копейке» был только водитель. Он погиб. Авторы поста в социальных сетях сообщают, что водитель и пассажир «Мерседес» доставлены в больницу с травмами.