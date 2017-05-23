Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена». В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена». В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы.
«Манчестер Арена» рассчитана на 21 тысячу человек и расположена к северу от центра города. Объект, открытый в 1995 году, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза.
Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.
Что произошло
Взрыв прогремел на стадионе в понедельник вечером. В это время там выступала американская певица Ариана Гранде.
Позднее в районе стадиона полицейские нашли подозрительный предмет, который было решено подорвать на месте. Правда, позднее выяснилось, что тревога оказалась ложной.
«Сотрудники, проводившие контролируемый взрыв, подтвердили, что предмет оказался забытым предметом одежды, а не подозрительным объектом», — говорится в сообщении полиции Манчестера в Twitter.
Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, в том числе дети, еще 59 были госпитализированы. По данным
Телеканал Sky News отмечает, что пострадавшие получили ранения «как от шрапнели».
«Ситуация под контролем. Пока сведений о том, что инцидент коснулся
Эту информацию подтвердили и в Ассоциации туроператоров России.
Главная версия — теракт
По данным полиции, взрыв устроил
«На настоящее время мы полагаем, что нападение совершил один человек», — заявил представитель полиции города Иэн Хопкинс, добавив, что террорист также погиб.
Он также призвал жителей города быть бдительными.
«В случае обнаружения
Глава британского МВД Амбер Радд назвала инцидент на стадионе «Манчестер Арена» «варварским актом».
Случившееся прокомментировала и
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин также выразил соболезнования семьям погибших.
«Страшный инцидент в Манчестере. Мои мысли сейчас со всеми, кого он коснулся, и с нашими прекрасными спасательными службами», — написал политик в микроблоге в Twitter.
После взрыва в Манчестере все британские партии приостановили свои предвыборные кампании.
Реакция певицы Гранде
Сама Ариана Гранде, во время выступления которой и произошел теракт, не пострадала. После случившегося она написала в Twitter, что «разбита».
«От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов», — написала Гранде.
Портал TMZ сообщает, что после случившегося певица приостановила свое мировое турне.
Многие мировые лидеры уже осудили теракт в Манчестере. Так, председатель КНР Си Цзиньпин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.
«В это сложное время китайский народ поддерживает британский», — отметил китайский лидер.
«Опечален атакой в Манчестере. Мы решительно осуждаем ее. Наши мысли с семьями погибших, молитвы — с пострадавшими», — написал в Twitter
«Этот инцидент, эта атака особенно мерзкая, особенно преступная, особенно ужасающая, потому что,
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга отметил, что «подобные грязные действия не могут остаться без внимания».
Россия готова помочь в расследовании
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что Россия готова помочь британским спецслужбам в расследовании теракта.
По словам сенатора, случившееся еще раз показало, что в мире нет стран, которые могли бы обезопасить себя от террористических атак.
«Теракт в Манчестере — это еще один сигнал к тому, чтобы во всем мире были услышаны слова президента России Владимира Путина о необходимости создания единого антитеррористического фронта, который действовал бы по единым правилам, а не по принципу двойных стандартов», — заявил Озеров РИА Новости.
Тут бы Британцам задуматься о поддержке США во вмешательство в суверенные государства. Но,этот горький урок. Увы,не будет учтен. Так же как и во Франции.
Что будет делать человек,у которого погибла вся семья из за вмешательства США во внутренние дела страны?