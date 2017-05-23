Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы

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«Манчестер Арена» рассчитана на 21 тысячу человек и расположена к северу от центра города. Объект, открытый в 1995 году, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза. Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек. Что произошло Взрыв прогремел на стадионе в понедельник вечером. В это время там выступала американская певица Ариана Гранде. Позднее в районе стадиона полицейские нашли подозрительный предмет, который было решено подорвать на месте. Правда, позднее выяснилось, что тревога оказалась ложной. «Сотрудники, проводившие контролируемый взрыв, подтвердили, что предмет оказался забытым предметом одежды, а не подозрительным объектом», — говорится в сообщении полиции Манчестера в Twitter. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, в том числе дети, еще 59 были госпитализированы. По данным северо-западного подразделения скорой помощи NHS, нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте. Телеканал Sky News отмечает, что пострадавшие получили ранения «как от шрапнели».

В российском посольстве в Лондоне рассказали, что информации о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.

«Ситуация под контролем. Пока сведений о том, что инцидент коснулся кого-либо из граждан РФ, не поступало, мы постоянно обновляем информацию», — сообщил РИА Новости сотрудник дипмиссии. Эту информацию подтвердили и в Ассоциации туроператоров России. Главная версия — теракт По данным полиции, взрыв устроил террорист-смертник. «На настоящее время мы полагаем, что нападение совершил один человек», — заявил представитель полиции города Иэн Хопкинс, добавив, что террорист также погиб. Он также призвал жителей города быть бдительными.

Взрыв на стадионе "Манчестер Арена" <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Manchester?src=hash">#Manchester</a> <a href="https://t.co/LzMioNLp0J">pic.twitter.com/LzMioNLp0J</a></p>— Ellie Cheetham? (@elliefreyax) <a href="https://twitter.com/elliefreyax/status/866830824561414145">May 23, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY? <a href="https://t.co/pJbUBoELtE">pic.twitter.com/pJbUBoELtE</a></p>— ♡♡ (@hannawwh) <a href="https://twitter.com/hannawwh/status/866775833553379328">May 22, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Latest: Panic following multiple explosions at <a href="https://twitter.com/hashtag/Manchester?src=hash">#Manchester</a> arena. <a href="https://t.co/4ScF1tkx98">pic.twitter.com/4ScF1tkx98</a></p>— ?️ Vin (@Magnus_Limbus) <a href="https://twitter.com/Magnus_Limbus/status/866793428411191298">May 22, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">People attending the concert by Ariana Grande fled in panic on hearing the noises <a href="https://t.co/8siTbobSs5">https://t.co/8siTbobSs5</a> <a href="https://t.co/iufs9SSVkb">pic.twitter.com/iufs9SSVkb</a></p>— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) <a href="https://twitter.com/DailyMailUK/status/866780078306463744">May 22, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash">#BREAKING</a>: Reports of two explosions at Ariana Grande concert in Manchester. <a href="https://t.co/yRfjz7dBUL">pic.twitter.com/yRfjz7dBUL</a></p>— . (@earthh_universe) <a href="https://twitter.com/earthh_universe/status/866793178711678976">May 22, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Another chaotic scene from <a href="https://twitter.com/hashtag/Manchester?src=hash">#Manchester</a> Arena. <a href="https://t.co/oAoe8CfnOM">pic.twitter.com/oAoe8CfnOM</a></p>— Pamela Moore (@Pamela_Moore13) <a href="https://twitter.com/Pamela_Moore13/status/866793017599983617">May 22, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BUaZdthBd4G/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Police Swarm #ManchesterArena After Reports of 2 Possible Explosions at #ArianaGrande #Event. @arianagrande</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от I am Alonso González ?? (@itsalonsogp) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-22T23:06:53+00:00">Май 22 2017 в 4:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>

«В случае обнаружения чего-либо подозрительного просьба связываться с антитеррористическим подразделением. Мы внимательно следим за ситуацией», — отметил полицейский. Глава британского МВД Амбер Радд назвала инцидент на стадионе «Манчестер Арена» «варварским актом». Случившееся прокомментировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Мои мысли сейчас с теми, кого затронул теракт, и их семьями», — заявила премьер. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин также выразил соболезнования семьям погибших. «Страшный инцидент в Манчестере. Мои мысли сейчас со всеми, кого он коснулся, и с нашими прекрасными спасательными службами», — написал политик в микроблоге в Twitter. После взрыва в Манчестере все британские партии приостановили свои предвыборные кампании. Реакция певицы Гранде Сама Ариана Гранде, во время выступления которой и произошел теракт, не пострадала. После случившегося она написала в Twitter, что «разбита». «От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов», — написала Гранде. Портал TMZ сообщает, что после случившегося певица приостановила свое мировое турне.