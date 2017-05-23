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9Теракт в Манчестере
10:03 (мск), источник: РИА Новости

Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел на стадионе «Манчестер Арена». В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 были госпитализированы.

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«Манчестер Арена» рассчитана на 21 тысячу человек и расположена к северу от центра города. Объект, открытый в 1995 году, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза.

Взрыв в Манчестере стал самым крупным терактом в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибли более 50 человек.

Что произошло

Взрыв прогремел на стадионе в понедельник вечером. В это время там выступала американская певица Ариана Гранде.

Позднее в районе стадиона полицейские нашли подозрительный предмет, который было решено подорвать на месте. Правда, позднее выяснилось, что тревога оказалась ложной.

«Сотрудники, проводившие контролируемый взрыв, подтвердили, что предмет оказался забытым предметом одежды, а не подозрительным объектом», — говорится в сообщении полиции Манчестера в Twitter.

Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 22 человека, в том числе дети, еще 59 были госпитализированы. По данным северо-западного подразделения скорой помощи NHS, нескольким пострадавшим помощь была оказана на месте.

Телеканал Sky News отмечает, что пострадавшие получили ранения «как от шрапнели».

В российском посольстве в Лондоне рассказали, что информации о россиянах, которые могли пострадать в результате взрыва, пока нет.

«Ситуация под контролем. Пока сведений о том, что инцидент коснулся кого-либо из граждан РФ, не поступало, мы постоянно обновляем информацию», — сообщил РИА Новости сотрудник дипмиссии.

Эту информацию подтвердили и в Ассоциации туроператоров России.

Главная версия — теракт

По данным полиции, взрыв устроил террорист-смертник.

«На настоящее время мы полагаем, что нападение совершил один человек», — заявил представитель полиции города Иэн Хопкинс, добавив, что террорист также погиб.

Он также призвал жителей города быть бдительными.

Взрыв на стадионе "Манчестер Арена"

«В случае обнаружения чего-либо подозрительного просьба связываться с антитеррористическим подразделением. Мы внимательно следим за ситуацией», — отметил полицейский.

Глава британского МВД Амбер Радд назвала инцидент на стадионе «Манчестер Арена» «варварским актом».

Случившееся прокомментировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Мои мысли сейчас с теми, кого затронул теракт, и их семьями», — заявила премьер.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин также выразил соболезнования семьям погибших.

«Страшный инцидент в Манчестере. Мои мысли сейчас со всеми, кого он коснулся, и с нашими прекрасными спасательными службами», — написал политик в микроблоге в Twitter.

После взрыва в Манчестере все британские партии приостановили свои предвыборные кампании.

Реакция певицы Гранде

Сама Ариана Гранде, во время выступления которой и произошел теракт, не пострадала. После случившегося она написала в Twitter, что «разбита».

«От всего сердца мне очень, очень жаль. У меня нет слов», — написала Гранде.

Портал TMZ сообщает, что после случившегося певица приостановила свое мировое турне.

Многие мировые лидеры уже осудили теракт в Манчестере. Так, председатель КНР Си Цзиньпин направил королеве Великобритании Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.

«В это сложное время китайский народ поддерживает британский», — отметил китайский лидер.

«Опечален атакой в Манчестере. Мы решительно осуждаем ее. Наши мысли с семьями погибших, молитвы — с пострадавшими», — написал в Twitter премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал случившееся «мерзкой атакой».

«Этот инцидент, эта атака особенно мерзкая, особенно преступная, особенно ужасающая, потому что, по-видимому, намеренно направлена на подростков», — приводит слова Тернбулла Sky News.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга отметил, что «подобные грязные действия не могут остаться без внимания».

Россия готова помочь в расследовании

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров отметил, что Россия готова помочь британским спецслужбам в расследовании теракта.

По словам сенатора, случившееся еще раз показало, что в мире нет стран, которые могли бы обезопасить себя от террористических атак.

«Теракт в Манчестере — это еще один сигнал к тому, чтобы во всем мире были услышаны слова президента России Владимира Путина о необходимости создания единого антитеррористического фронта, который действовал бы по единым правилам, а не по принципу двойных стандартов», — заявил Озеров РИА Новости.

Онлайн-трансляция
ТАСС
событий пока нет
Комментарии
3
Денис Долгополов
Это конечно трагедия. И горе людей. Но почему же СМИ молчат о войне на ЛДНР там почти ежедневно гибнут мирные люди. которые даже ни малейшего отношения не имеют ко всей политике.
Тут бы Британцам задуматься о поддержке США во вмешательство в суверенные государства. Но,этот горький урок. Увы,не будет учтен. Так же как и во Франции.
Что будет делать человек,у которого погибла вся семья из за вмешательства США во внутренние дела страны?
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Сергей Саморуков
Вот к чему приводят игры с религией . Сначала это "скрепы" , затем появляются фанатики , затем появляется желание уничтожить "иноверцев" и атеистов .... а если последние ещё и живут хорошо , то ненависть только возрастает .
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Профессор
Англии мстят из-за Брекзита?
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