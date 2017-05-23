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12:40 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре нашелся разыскиваемый 12-летний мальчик

Разыскиваемый подросток самостоятельно вернулся домой.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, объявленный в розыск 12-летний житель Самары, который 12 мая ушел из дома, расположенного на улице Зои Космодемьянской, на минувшей неделе самостоятельно вернулся домой.

Родным и сотрудникам полиции подросток сказал, что все это время находился в Самаре.

Сотрудниками полиции установили, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего за время его отсутствия совершено не было.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов.

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