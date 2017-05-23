В Самаре нашелся разыскиваемый 12-летний мальчик
Разыскиваемый подросток самостоятельно вернулся домой.
Разыскиваемый подросток самостоятельно вернулся домой.
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Родным и сотрудникам полиции подросток сказал, что все это время находился в Самаре.
Сотрудниками полиции установили, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего за время его отсутствия совершено не было.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов.