В Самаре нашелся разыскиваемый 12-летний мальчик

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, объявленный в розыск 12-летний житель Самары, который 12 мая ушел из дома, расположенного на улице Зои Космодемьянской, на минувшей неделе самостоятельно вернулся домой.

Родным и сотрудникам полиции подросток сказал, что все это время находился в Самаре.

Сотрудниками полиции установили, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего за время его отсутствия совершено не было.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов.