В Ростове грабители попытались взорвать банкомат

Вскрыть сейф преступникам не удалось. Очевидцы сообщают, что пострадало прилегающее офисное помещение. В нем взрывной волной выбило окна и была повреждена дверь.

«Ночью в полицию поступило сообщение о повреждении банкомата. На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий направленный на раскрытие данного преступления, установление и задержание подозреваемых, деньги не похищены», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.