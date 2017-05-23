Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Певица прокомментировала взрыв на ее концерте в Манчестере
Ирина Шейк с головой ушла в материнство
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Самые известные «изменницы» в Российской империиSPB.AIF.RU вспоминает императриц, не хранивших верность своим мужьям.
Брежнева, Бородина и другие звезды на премии «Дай пять!»
Ума Турман, Виктория Боня и другие звезды на открытии Канн-2017
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею
Знарок останется главным тренером сборной России
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
СМИ: вертолеты РФ могут «огрызнуться» ракетой с дальностью 260 км
В Киеве объяснили успехи ДНР по захвату серой зоны
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
860 лет назад родился Cид Вишес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
11:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове грабители попытались взорвать банкомат

Ночью злоумышленники попытались ограбить банкомат в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону. По некоторым данным, его взорвали с помощью газа.

Вскрыть сейф преступникам не удалось. Очевидцы сообщают, что пострадало прилегающее офисное помещение. В нем взрывной волной выбило окна и была повреждена дверь.

«Ночью в полицию поступило сообщение о повреждении банкомата. На место прибыли сотрудники полиции. В настоящее время проводится комплекс мероприятий направленный на раскрытие данного преступления, установление и задержание подозреваемых, деньги не похищены», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Наталья Устименко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 "Гардемарин" Сергей Жигунов находится на грани разорения. Видео
Женщина после развода накачала грудь до 32 размера. Фото
"Гардемарин" Сергей Жигунов находится на грани разорения. Видео
Теракт в Манчестере: 22 человека погибли, 59 госпитализированы
Флинн отказался предоставить документы по «российскому делу»
Белый дом: США прекратят безвозмездную военную помощь Украине
«МегаФон» предложил абонентам три вида компенсации за сбой связи
В России разработают инструкцию по изъятию детей из семей
Американец признался в попытке продать РФ секретную информацию
«GM-АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера
Спорт
10 главных итогов чемпионата России Эмоционально о том, что мы узнали за эти 10 месяцев
Авто
Новый внедорожник из Lada 44: документы получены Внедорожник «Сталкер» принято вспоминать, как несостоявшийся проект российского автопрома. Но недавно компания «Апал» вдруг оформила документы на производство этой модели!
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
Елена Яковлева в образе Бабы Яги на съемках: первые фото Популярную актрису невозможно узнать на первых кадрах картины «Последний богатырь»
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Власти Крыма изымут у частников недвижимость на $1 млрд
Первые дома для переселенцев из хрущевок появятся к 2017 году
Снос хрущевок начнут с востока Москвы
Леди
7 моделей платьев на выпускной на любой вкус и бюджет (фото) До финишной прямой осталось совсем немного времени, так что, если вы все еще не определились с нарядом на выпускной, то пора торопиться.
Дети
Фото мужа Марии Кожевниковой с сыном вызвало скандал Актриса столкнулась с агрессией со стороны подписчиков.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь