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11:08 (мск), источник: АиФ Крым

В Гурзуфе загорелся жилой дом, жертв нет

Удалось избежать распространения огня на соседние жилые дома — Ватрас.

Накануне утром в деревянном жилом доме в Гурзуфе произошел пожар, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника второго пожарно-спасательного отряда МЧС РФ по РК Виталия Ватраса.

«Огнем уничтожена кровля одноэтажного строения площадью 7 на 12 метров, пламя распространилось и на помещения дома», — уточнил он.

Он также уточнил, что прибывшие на место пожарные смогли локализовать возгорание в течение двух часов. Ватрас отметил, что удалось избежать распространения огня на соседние жилые дома, а также уточнил, что обошлось без жертв.

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