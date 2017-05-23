В Гурзуфе загорелся жилой дом, жертв нет

Накануне утром в деревянном жилом доме в Гурзуфе произошел пожар, передает Крыминформ, ссылаясь на замначальника второго пожарно-спасательного отряда МЧС РФ по РК Виталия Ватраса.

«Огнем уничтожена кровля одноэтажного строения площадью 7 на 12 метров, пламя распространилось и на помещения дома», — уточнил он.

Он также уточнил, что прибывшие на место пожарные смогли локализовать возгорание в течение двух часов. Ватрас отметил, что удалось избежать распространения огня на соседние жилые дома, а также уточнил, что обошлось без жертв.