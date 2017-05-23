СК проводит обыски в «Гоголь-центре» и у его худрука Серебренникова

«Обыски проводят следователи Следственного комитета в рамках уголовного дела», — сказал источник. Он не уточнил, о какой именно статье УК РФ идет речь.

«Задержанных пока нет. Будут проведены допросы и иные следственные действия», — добавил собеседник агентства, отметив, что расследование связано с хищением средств.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Ранее глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщал, что задолженность «Гоголь-центра» перед различными организациями составляет около 80 млн рублей. В свою очередь депутаты Госдумы от различных фракций, в том числе «Справедливой России», поднимали вопрос о соблюдении финансовой дисциплины руководством театра. В частности, депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев заявлял о намерении направить в государственные внебюджетные фонды и в ФНС запросы на предмет наличия отчислений со стороны прежнего руководства «Гоголь-центра».

С запросом о проверке финансовой деятельности «Гоголь-центра» еще в 2015 году обращался к генпрокурору Юрию Чайке и главе Счетной палаты Татьяне Голиковой депутат Евгений Федоров.