Ночью в Омске рецидивист с напильником пытался обокрасть алкомаркет
Мужчина пилил защитную решётку, установленную на окне магазина, но вырвать её не успел.
Мужчина пилил защитную решётку, установленную на окне магазина, но вырвать её не успел.
Сегодня, в ночь на 23 мая, житель дома на улице Козицкого услышал странный звук. Омич пригляделся и увидел, что неизвестный пытается вырвать решётку, установленную на окне близлежащего алкомаркета. Очевидец позвонил в полицию. Дежурный передал тревожный сигнал дежурившему в этом районе экипажу вневедомственной охраны.
Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, взломщик успел сбежать. Стражи порядка увидели его удалявшуюся фигуру. Поискав подозреваемого в тёмных дворах, они его всё же задержали. При себе у мужчины оказался напильник.
Окно алкомаркета было разбито, решётка деформирована напильником. Сотрудники вневедомственной охраны сообщили о ЧП владельцу магазина, чтобы собственник смог написать заявление в полицию.
Задержанный оказался 37-летним омичом, судимым за кражи и грабежи. Росгвардейцы передали его в полицию. Сейчас правоохранительные органы проверяют, не этот ли гражданин замешан в кражах со сходным «почерком».