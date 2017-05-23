Ночью в Омске рецидивист с напильником пытался обокрасть алкомаркет

Сегодня, в ночь на 23 мая, житель дома на улице Козицкого услышал странный звук. Омич пригляделся и увидел, что неизвестный пытается вырвать решётку, установленную на окне близлежащего алкомаркета. Очевидец позвонил в полицию. Дежурный передал тревожный сигнал дежурившему в этом районе экипажу вневедомственной охраны.

Как сообщает управление Росгвардии по Омской области, взломщик успел сбежать. Стражи порядка увидели его удалявшуюся фигуру. Поискав подозреваемого в тёмных дворах, они его всё же задержали. При себе у мужчины оказался напильник.

Окно алкомаркета было разбито, решётка деформирована напильником. Сотрудники вневедомственной охраны сообщили о ЧП владельцу магазина, чтобы собственник смог написать заявление в полицию.

Задержанный оказался 37-летним омичом, судимым за кражи и грабежи. Росгвардейцы передали его в полицию. Сейчас правоохранительные органы проверяют, не этот ли гражданин замешан в кражах со сходным «почерком».