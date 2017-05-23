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14:02 (мск), источник: РИА Новости

Житель Татарстана осужден за то, что откусил кончик носа соседу

КАЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Зеленодольский городской суд приговорил местного жителя к 3,5 годам колонии строгого режима за то, что он откусил шумевшему ночью соседу кончик носа, сообщает прокуратура Татарстана.

Источник: РИА Новости

«Денис Голобородько признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившемся в неизгладимом обезображивании лица. Суд, согласившись с мнением гособвинения, приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Судом установлено, что ночью 16 декабря 2016 года Голобородько проснулся от шума по соседству — семейная пара громко выясняла отношения в комнате общежития за стеной. Мужчина сделал замечание 27-летнему соседу, после чего вытащил его в коридор, где между ними завязался словесный конфликт. «В пылу ссоры Голобородько спереди обхватил мужчину руками, а затем откусил ему кончик носа», — уточняет ведомство.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал, добавили в прокуратуре.

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