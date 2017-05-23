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14:04 (мск), источник: Калининград.Ru

Бывшего главврача горбольницы № 1 в Калининграде приговорили к условному сроку

Бывшего главврача городской больницы № 1 Валерия Кондаурова приговорили к условному лишению свободы за присвоение и растрату чужого имущества.

Источник: Калининград.Ru

По версии следствия, с февраля 2014 года по июнь 2015-го он ежемесячно незаконно издавал приказы о премировании части коллектива лечебного учреждения.

«На основании этих приказов ряд сотрудников больницы получали премиальные выплаты, затем, будучи неосведомлёнными о преступных действиях своего руководителя, возвращали премии в бухгалтерию. Впоследствии главным врачом эти денежные средства присваивались. Часть незаконно начисленных и выплаченных премий он растратил, обратив их в пользу своего помощника и одного из заместителей, также неосведомлённых о преступном характере действий руководителя», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным правоохранителей, Валерий Кондауров присвоил более 6,5 миллиона рублей, из которых два миллиона растратил. В отношении бывшего руководителя горбольницы № 1 возбудили дело по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённые с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Во время судебного заседания Кондауров признал себя виновным и попросил вынести приговор в особом порядке. В результате медика приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, с него взыскали около пяти миллионов рублей в счёт возмещения причинённого вреда.

«При назначении наказания суд учёл, что осуждённый ранее не судим, полностью раскаялся в содеянном, добровольно частично возместил ущерб в размере 4,5 миллионов рублей. Также суд принял во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих вину осуждённого», — отметили в пресс-службе.

В конце ноября 2015 года экс-губернатор Николай Цуканов сообщил, что шесть сотрудников больницы № 1 в Калининграде распределили между собой несколько миллионов премиальных выплат. Тогда он высказал мнение, что этот случай дискредитирует всё врачебное сообщество.

«Это ОПГ, я считаю, под прикрытием белых халатов. Если мы сейчас на это не обратим внимания и не примем решения, мы ничего дальше сделать не сможем. Это будет цепная реакция», — заявлял глава региона. Позже бывший министр здравоохранения Людмила Сиглаева сообщила, что три сотрудника из шести больше не работают в городской больнице № 1.

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